Sind überhaupt genügend Rohstoffe für die E-Bike-Akkus vorhanden? Um die Akkus herzustellen, werden natürliche Ressourcen verbraucht. Die Akkus der E-Bikes sind in der Regel Lithium-Ionen-Batterien. In Studien von 2017 gehen Forscher davon aus, dass ausreichend Lithium vorhanden ist. Es wird jedoch an Alternativen geforscht und daran gearbeitet, Akkus zu recyceln. Denn beim Abbau von Lithium entstehen in der Regel heftige Umweltschäden. In Chile zum Beispiel werden jährlich rund 21.000 Tonnen Lithium erzeugt. Um das trockene Lithium-Konzentrat zu gewinnen, wird Grundwasser aus der Atacama-Wüste in große Becken gepumpt und verdunstet. Dadurch schrumpfen die Wasserreserven der gesamten Region, der Grundwasserspiegel sinkt. Das ist für die Natur und die Menschen vor Ort dramatisch.