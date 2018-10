Das Deutsche Kinderhilfswerk appelliert zum Weltflüchtlingstag an Staat und Gesellschaft, bei der Integration von Flüchtlingskindern nicht nachzulassen. Wie die Organisation fordert, sollte das Integrationsgesetz ergänzt werden, damit Flüchtlingskinder und ihre Familien stärker als bisher an der Gesellschaft teilnehmen könnten. "Es ist sehr erfreulich, dass wir bei der Integration von Flüchtlingskindern in Deutschland in den letzten drei Jahren große Fortschritte gemacht haben", erklärte die Vizepräsidentin des Kinderhilfswerkes, Anne Lütkes. "Darauf müssen wir aufbauen und die notwendigen Integrationsmaßnahmen nicht nur weiterführen, sondern verstärken."