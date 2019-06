"Es gibt an schrecklichen Sachen nichts, was ich noch nicht gesehen habe in den letzten Jahren", sagt Bilal. In den vergangenen Wochen vergehe kein Tag ohne Schwerverletzte und Tote. Das Assad-Regime will mithilfe der russischen Luftwaffe den letzten Widerstand der syrischen Opposition in Idlib brechen. Doch der Widerstand radikal-islamistischer Kräfte in Idlib ist noch immer nicht gebrochen. Einwohnern Idlibs zufolge setze die türkische Armee, die eigentlich für den Schutz der Bevölkerung sorgen soll, den Luftangriffen nichts entgegen, versorge die oppositionellen Kämpfer jedoch weiter mit Waffen.