Experten und Beobachter halten die Wirkung des Entgelttransparenzgesetzes in der Tat für begrenzt. In einer Hinsicht aber hat sich womöglich etwas bewegt – in dem Bewusstsein, dass es das Problem ungleicher Bezahlung zwischen Männern und Frauen nach wie vor gibt. "Ich denke, das Gesetz hat viel mehr Problembewusstsein geschaffen, es hat die Diskriminierung bei der Vergütung in den Fokus gerückt", meint Thomas Thees. "Allein dadurch, dass dieses Gesetz diskutiert worden und dann in Kraft getreten ist, haben sich die Personalabteilungen über Monate hinweg darauf eingestellt" – und in diesem Prozess womöglich die ein oder andere Lohnlücke zwischen den Geschlechtern geschlossen.