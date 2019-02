Chagos-Archipel mit dem US-Militärstützpunkt (Archiv).

Quelle: Us_Dept_Of_Defense/Press Association/dpa

Großbritanniens Herrschaft über den militärisch bedeutenden Chagos-Archipel verstößt nach Überzeugung des Internationalen Gerichtshofes gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker.



London müsse die Inselgruppe im Indischen Ozean daher "so rasch wie möglich" an Mauritius zurückgeben. Zu dem Archipel gehört auch der US-Militärstützpunkt Diego Garcia. Großbritannien hat Diego Garcia an die USA verpachtet. Der Vertrag läuft bis 2036. Das Gerichtsgutachten ist völkerrechtlich nicht bindend.