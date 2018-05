Biertrinker in einem Festzelt in Eisleben. Archivbild Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

In Deutschland ist der Alkoholkonsum pro Kopf höher als im Durchschnitt der europäischen Länder und sinkt langsamer als bei vielen Nachbarn. Auch in den neuesten noch unveröffentlichten Erhebungen sei kein deutlicher Abwärtstrend zu erkennen, sagt Vladimir Poznyak von der Weltgesundheitsorganisation (WHO).



Poznyak koordiniert das WHO-Programm für Suchtmittelmissbrauch. Er empfahl Deutschland Maßnahmen wie Mindestpreise, Reklameverbote und Verkaufseinschränkungen.