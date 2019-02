Masernvirus unterm Mikroskop. Archivbild

Quelle: Cynthia Goldsmith/Centers for Disease Contról and Prevention/dpa

Die Zahl der Masernfälle in der Europa-Region der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich innerhalb eines Jahres verdreifacht. In den 53 Ländern der Region steckten sich 2018 fast 82.600 Menschen mit Masern an, berichtete das WHO-Büro Europa in Kopenhagen.



72 Kinder und Erwachsene seien daran gestorben, berichtete die WHO weiter. Sie zählt zu der Region neben der EU auch Russland, die Türkei, Israel und die in Asien liegenden Länder Usbekistan und Aserbaidschan.