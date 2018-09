Online-Spielsucht wurde nun offiziell als Krankheit eingestuft. Quelle: Oliver Berg/dpa

Gegen die Kritik vieler Wissenschaftler sieht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Online-Spielsucht nun als Krankheit an. In ihrem Katalog der Krankheiten steht exzessives Online-Spielen unter anderen Suchtkrankheiten wie Glücksspielsucht.



Kritiker fürchten, dass Menschen, die viel online spielen, fälschlich als therapiebedürftig eingestuft werden. Die WHO beschreibt eindeutige Symptome, die Ärzten eine Diagnose erleichtern sollen. Der Katalog wurde zuletzt vor 28 Jahren neu gefasst.