Frauen schützen sich vor dichtem Smog in Neu Delhi. Quelle: Harish Tyagi/EPA/dpa

Der Kampf gegen die Luftverschmutzung kommt nicht voran: Sieben Millionen Menschen weltweit sterben im Jahr durch verpestete Luft, schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das entspricht ihrer Einschätzung von vor zwei Jahren.



Neun von zehn Menschen weltweit atmen demnach krankmachende Luft ein. Mehr als 90 Prozent der Todesfälle kämen in ärmeren Ländern vor, vor allem in Asien und Afrika. In vielen Mega-Städten liege die Schadstoffbelastung deutlich höher als empfohlen.