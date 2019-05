Eine Frau stillt ein Kind. Archivbild

Quelle: Paul Zinken/dpa

Im Kampf gegen Fettleibigkeit von Kindern hat die Weltgesundheitsorganisation WHO für das Stillen von Säuglingen geworben. In Teilen Europas sei eine eher hohe Rate der kindlichen Fettleibigkeit weiter ein Problem, erklärte das Europa-Büro der WHO.



Babys, die unregelmäßig gestillt worden seien, wiesen ein erhöhtes Risiko auf, im Kindesalter übergewichtig zu werden. Die Organisation berief sich auf zwei Studien, die auf dem Europäischen Kongress zur Fettleibigkeit in Glasgow vorgestellt wurden.