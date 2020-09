Die Zahl der Fälle außerhalb Chinas sei in den vergangenen beiden Wochen um das 13-Fache angestiegen, so der WHO-Chef. Insgesamt seien in 114 Ländern Covid-19-Erkrankungen erfasst worden; bis Dienstag hätten sich weltweit knapp 114.000 Menschen infiziert. Mehr als 4.000 Menschen seien gestorben.



"Dass wir die Situation nun als Pandemie bezeichnen, ändert nichts an der Beurteilung der WHO hinsichtlich der Bedrohung durch dieses Virus", betonte der Generalsekretär. "Es ändert auch nichts daran, was die WHO macht. Und es ändert auch nichts daran, was die Länder tun sollten."