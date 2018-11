Malaria wird durch Stiche der Anopheles-Mücke übertragen.

Nach jahrelangen Erfolgen im Kampf gegen Malaria steigen die Infektionszahlen wieder an. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) registrierte im Jahr 2017 zum zweiten Mal in Folge mehr Malaria-Fälle. Gut 90 Prozent aller Erkrankungen ereignen sich in Afrika.



Die Zahl der Todesfälle fiel leicht von 451.000 auf 435.000. Malaria wird durch Stiche von Anopheles-Mücken übertragen. Malaria verursacht Fieber, Anämie und neurologische Probleme und kann unbehandelt tödlich verlaufen.