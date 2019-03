Im zweiten Jahr in Folge sind Finnen die glücklichsten Menschen.

Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Finnland hat es in einem UN-Ranking zum zweiten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt gebracht, Deutschland ist dieses Jahr ein kleines Stück von Platz 15 auf Platz 17 abgerutscht. Das besagt der neue Weltglücksreport. Generell geht es in Skandinavien den Menschen besonders gut: Dänemark rangiert auf Platz zwei, gefolgt von Norwegen und Island.



Die USA landen auf Platz 19. Am unglücklichsten sind die Menschen im Südsudan, in der Zentralafrikanischen Republik und in Afghanistan.