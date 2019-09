Wasserstofftankfahrzeug mit gefüllten Tanks. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Im Hamburger Hafen soll die weltweit größte Wasserstoff-Elektrolyse mit einer Leistung von 100 Megawatt entstehen. "Ich will einen solchen Leuchtturm hier in Hamburg und in Norddeutschland sehen", sagte der Hamburger Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos).



Eine solche Elektrolyse würde nach Angaben des Anlagenbauers Siemens ungefähr 22.000 Kubikmeter Wasserstoff pro Stunde produzieren. Mit dieser Stundenproduktion könnte zum Beispiel ein Auto 200.000 Kilometer weit fahren.