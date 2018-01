TUI-Chef Joussen blickt optimistisch in die Zukunft. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der weltgrößte Tourismuskonzern TUI rechnet für dieses Jahr mit einem Buchungsrekord. Vorstandschef Fritz Joussen sagte der "Rheinischen Post", TUI habe bis Mitte Januar die stärkste Buchungswoche seiner Geschichte verzeichnet: "Nach jetzigem Stand werden wir in der Saison 2018 so viele Reisen wie nie zuvor verkaufen."



Der Umsatz solle um drei Prozent wachsen - hauptsächlich durch mehr Kunden. In den vergangenen drei Jahren sei jeweils ein zweistelliges Ergebniswachstum erzielt worden.