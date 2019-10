150 Millionen Kinder weltweit leiden an Wachstumsverzögerungen. Fast ein Drittel davon leben in Indien. Das ist das Land mit den meisten Wachstumsverzögerungen. Das liegt auch an der Bevölkerungsdichte des Landes mit 1,4 Milliarden Menschen. Man sieht es aber auch in vielen Ländern in Südasien, Afrika und der Sahara. In Madagaskar, Burundi und Jemen liegt die Wachstumsverzögerungsrate bei gut 50 Prozent. Die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren ist mit jeweils zwölf Prozent in der Zentralafrikanischen Republik, dem Tschad und Somalia am höchsten weltweit.