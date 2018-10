Trotzdem blieb die Lage, wie im Vorjahr auch, in 51 Ländern "ernst" oder "sehr ernst". Vor allem Länder in Afrika und in Südasien seien betroffen. In einem weiteren Fall, der Zentralafrikanischen Republik, wurde sie als "gravierend" eingestuft. Zuletzt sei allerdings die Zahl der Unterernährten wieder gestiegen, teilte die Deutsche Welthungerhilfe mit. Wenn nicht mehr Anstrengungen unternommen würden, werde das Ziel verfehlt, spätestens bis 2030 Hungersnöte zu vermeiden, wie es die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen vorsehen.