Frauen gehen durch den Ort Nyamlell im Südsudans. Archivbild

Quelle: Gioia Forster/dpa

Ohne langfristigen Frieden im Südsudan haben die Menschen in dem Krisenland der Welthungerhilfe zufolge kaum Chancen auf ein Leben unabhängig von humanitärer Hilfe. "Der Bürgerkrieg hat die Menschen in die Abhängigkeit getrieben", sagte Mathias Mogge, der Generalsekretär der Welthungerhilfe.



Die Lage sei extrem instabil und die Menschen hätten so viel Flucht und Vertreibung erlebt, dass sie "nicht mehr an eine sichere Zukunft" glaubten. Zudem sei der Staat so abwesend wie in "kaum einem anderen Land".