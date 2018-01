Enorme Ungleichheiten offenbart auch der Welthunger-Index, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Der Eindruck drängt sich auf, dass der Kampf gegen Unterernährung stagniert. In 51 Ländern bleibt die Lage "ernst" oder "sehr ernst", in einem weiteren Fall, der Zentralafrikanischen Republik, ist sie sogar "gravierend". Damit fallen unter diese Kategorien zwei Länder mehr als beim Welthunger-Index 2016. Eine ähnliche Tendenz offenbart auch der globale Indexwert, der die Ausbreitung des Hungers erfasst. Der fiel zwar im Vergleich zum Jahr 2000 um 27 Prozent; im Vorjahr waren es aber noch 29 Prozent.