Papst Franziskus beim Weltjugendtag in Panama City.

Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Papst Franziskus hat beim Weltjugendtag in Panama den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche thematisiert - und das Leid junger Opfer beklagt. Der Pontifex sagte vor Zehntausenden Gläubigen in Panama-Stadt, dass junge Leute "in die Netze von skrupellosen Menschen geraten", unter denen auch Kirchenleute seien.



Er forderte, die Menschen zu unterstützen, "die nicht geschwiegen haben und nicht schweigen angesichts einer Kultur der Misshandlung und des Missbrauchs".