Franziskus beklagte in Panama, dass es auch in der Kirche "skrupellose Menschen" gebe, in deren "Netze der Ausbeutung, der Kriminalität und des Missbrauchs" junge Menschen gerieten. Beim Treffen mit Priestern und Ordensleuten sprach er von der Kirche, die "durch ihre Sünde verwundet ist, und dass sie viele Male die zahlreichen Schreie nicht zu hören vermochte". Er forderte, "den Mut zu haben, sich reinigen zu lassen".



Für manche Beobachter ging Franziskus bei diesem Thema zu zögerlich vor. Andere gaben zu bedenken, dass für Franziskus die Aufarbeitung Teil eines viel tieferen und radikalen Kurswechsels der Kirche in Lateinamerika ist. Denn sie steckt in einer tiefen Krise, die Franziskus am Samstag schonungslos und ehrlich diagnostizierte.