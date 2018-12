In Wissenschaftskreisen geht dabei auch die Sorge vor so genannten Kippeffekten um. Das bedeutet, dass sich eine Auswirkung des Klimawandels ab einem gewissen Punkt selbst verstärkt. Beispiel: Durch den Verlust von Eis und Schnee in der Arktis werden weniger Sonnenstrahlen reflektiert, die Erwärmung von Meer und Boden verstärkt sich. Oder: Wenn in den Permafrostgebieten Eis abtaut, wird das Treibhausgas Methan frei.