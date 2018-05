Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen, schlägt seit Juni hohe Wellen. Der Ausstieg kann zwar erst einen Tag nach der nächsten US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 vollzogen werden, Trumps Regierung leitete aber bereits eine Kehrtwende in der US-Energiepolitik ein. Die UN-Klimakonferenz in Bonn ist die erste nach Trumps Ausstiegsankündigung. Mit Spannung wird nun erwartet, ob die USA im Verhandlungsprozess passiv bleiben oder aktiv bremsen. Als Gegengewicht zu Trumps Klimapolitik agieren einige US-Bundesstaaten wie Kalifornien, die eigene Vertreter nach Bonn schicken. Zusammen mit zahlreichen Kommunen und Unternehmen in den USA haben sie das Bündnis "We are still in" (Wir sind noch drin) geschmiedet, das die in der Zeit vor Trump gemachten US-Klimaschutzzusagen auf eigene Faust umsetzen will.