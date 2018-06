Wobei der Erfolg in Bonn für viele wohl wenig greifbar ist. Jubelbilder, wie 2015 in Paris, als das erste globale Klimaabkommen geschlossen wurde und sich Delegierte mit wässrigen Augen in den Armen lagen, wird es in Bonn wie erwartet nicht geben. "COP 23", wie der inzwischen 23. Klimagipfel offiziell heißt, ist ein Arbeitsgipfel. "Es geht um einen wichtigen Zwischenschritt bei der Umsetzung von Paris", erklärt die geschäftsführende Bundesumweltministerin Barbara Hendricks am Nachmittag. Die Erderwärmung, so hatte die Weltgemeinschaft 2015 beschlossen, soll auf maximal zwei Grad, besser noch 1,5 Grad begrenzt werden.