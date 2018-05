Konferenzpräsident und Premier Fidschis, Frank Bainimarama, bei seiner Eröffnungsrede in Bonn. Quelle: reuters

Mit Forderungen nach einer konsequenten Umsetzung des Pariser Klimaabkommens hat am Montag die Weltklimakonferenz in Bonn begonnen. Die bisher größte Konferenz auf deutschem Boden soll in den nächsten zwei Wochen einheitliche Regeln dafür erarbeiten, wie die einzelnen Länder ihren CO2-Ausstoß messen und angeben. Niemand dürfe schummeln können, sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am Eröffnungstag.