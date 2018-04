US-Politiker Michael Bloomberg befürwortet den Klimaschutz. Quelle: Drew Angerer / Pool/GETTY IMAGES POOL/dpa

Der New Yorker Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg hat bei der Weltklimakonferenz in Bonn versichert, dass große Teile der amerikanischen Gesellschaft den Klimaschutz vorantreiben wollen. "Die US-Regierung mag das Klimaabkommen aufgekündigt haben, aber die amerikanische Bevölkerung ist entschlossen, an dessen Zielen festzuhalten."



Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown betonte: "Bundesstaaten haben wirkliche Macht." Sie könnten die Politik von Präsident Donald Trump unterlaufen.