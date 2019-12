Denn die entscheidende Frage ist: Welchem Land wird die Treibhausgasreduktion für unser beispielhaftes Solarkraftwerk angerechnet? Nur dem Industrieland? Das würde die Klimabilanz des Entwicklungslandes verfälschen. Nur dem Entwicklungsland? Dann geht schnell das Interesse des Industrielandes, in solche Projekte zu investieren, gegen null. Unter dem Kyoto-Protokoll, also dem Vorläufer des Klimaabkommens von Paris, gab es einen ähnlichen Mechanismus auch schon - allerdings mit so weichen Regeln, dass oft von beiden Ländern, also doppelt abgerechnet wurde. Das soll nun unbedingt vermieden werden. Jedenfalls sehen das die meisten so.