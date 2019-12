Greta Thunberg spricht bei der UN-Klimakonferenz.

Quelle: Paul White/AP/dpa

Greta Thunberg hat beim Weltklimagipfel in Madrid die Regierungen wohlhabender Staaten für ihre Untätigkeit im Kampf gegen den Klimawandel scharf kritisiert. In einer auf wissenschaftliche Daten zu CO2-Emissionen und die Erderwärmung gestützten Rede legte die 16-Jährige die Folgen dar, sollten die Ziele des Pariser Abkommens verfehlt werden.



"Jeder Bruchteil eines Grades zählt", so Thunberg. Das Jahrzehnt, das in nur drei Wochen beginne, "wird unsere Zukunft definieren", warnte sie.