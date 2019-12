Momentan treffen sich Politikerinnen und Politiker aus 197 Ländern zur Weltklimakonferenz in Madrid. Dort diskutieren sie darüber, wie sie die Erderwärmung stoppen können und wollen sich zu entsprechenden Maßnahmen verpflichten.



Die Erwartungen an die Konferenz sind hoch. Schließlich demonstrieren seit Greta Thunberg und der Bewegung "Fridays for Future" weltweit Millionen von Menschen für mehr Klimaschutz. Sie alle finden, dass zu wenig getan wird und fordern härtere Gesetze im Kampf gegen den Klimawandel. Der scheint noch nie so viel Aufmerksamkeit bekommen zu haben wie heutzutage.