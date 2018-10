Zwar brachte die Klimakonferenz 2015 in Paris einen entscheidenden Durchbruch im Kampf gegen die Klimakrise, indem sich die Weltstaatengemeinschaft darauf einigte, die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, eine Beschränkung von 1,5 Grad zu erreichen. Damit einher ging der Auftrag an den Weltklimarat, bis 2018 in einem Sonderbericht zu erörtern, welche Folgen ein durchschnittlicher Temperaturanstieg von 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau haben würde.



Ein Grad Erwärmung haben wir global bereits verursacht. Und die Folgen sind jetzt schon deutlich erkennbar und messbar. Der Endlos-Sommer etwa in Deutschland ist nur ein Extremwetterereignis. Die Extreme werden in Ausmaß und Häufigkeit weiter zunehmen. Und mit jedem Zehntelgrad steigen die Risiken von Hitzewellen und Überflutungen, Artensterben, Schäden an Korallenriffen, Abschmelzen der Polkappen, Meeresspiegelanstieg – die Liste ließe sich noch um einiges erweitern.