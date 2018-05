heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Vertreter aus 193 Ländern haben sich in Buenos Aires zu einer Intensivierung des Kampfes gegen Kinderarbeit verpflichtet. Die Abschlusserklärung der IV. Weltkonferenz zur nachhaltigen Beseitigung der Kinderarbeit bedauerte zugleich, dass der Abbau der Kinderarbeit in den vergangenen Jahren langsamer geworden sei.



Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation arbeiten weltweit 152 Millionen Mädchen und Jungen. Mehr als 70 Prozent der Kinderarbeit finden in der Landwirtschaft statt.