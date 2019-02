Die Bevölkerung wird älter, auch deshalb wird die Zahl der Krebspatienten in den nächsten Jahrzehnten rapide zunehmen. 2040 wird es doppelt so viele Krebserkrankungen geben wie heute. Bereits vergangenes Jahr starben in Europa fast zwei Millionen Menschen an Krebs. Außer der Forschung an Metastasen sind Früherkennung und Prävention, Immuntherapie und personalisierte Krebstherapie wichtige Aufgaben für die Zukunft. Deshalb findet heute und morgen der 1. Deutsche Krebsforschungskongress in Heidelberg statt. Beteiligt sind das Deutsche Krebsforschungszentrum, die Krebshilfe, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und andere Einrichtungen. Austausch und Vernetzung verbessern, das ist das Hauptanliegen.