Die Röntgen-Mammographie dauert nur wenige Minuten. Sie arbeitet mit Röntgenstrahlen. Die Belastung ist jedoch niedrig, vergleichbar der Strahlung bei einer Flugreise. Seit 2005 wird die Röntgen-Mammographie in Deutschland zum Brustkrebs-Screening eingesetzt. Diese Reihenuntersuchung wendet sich an Frauen zwischen 50 und 69 Jahren, denn 75 Prozent der betroffenen Frauen erkranken in diesem Zeitraum. Ziel des Screenings ist es, Krebs so früh zu erkennen, dass er schonend therapiert werden und die Sterberate gesenkt werden kann.



Doch das Mammographie-Screening gerät auch immer wieder in die Kritik. Vor allem die Überdiagnose ist ein Streitpunkt. Denn: Alle Frauen mit einer gesicherten Tumordiagnose werden zu Brustkrebspatientinnen. Ob der Tumor der Frau zu Lebzeiten je Probleme bereitet hätte, ob sie gar an ihm gestorben wäre - diese Fragen lassen sich nicht mit absoluter Sicherheit beantworten.