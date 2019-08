Jacek Czaputowicz ist Außenminister von Polen. Archivbild

Kurz vor dem 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs beklagt Polen, dass es bei den deutschen Reparationszahlungen deutlich benachteiligt worden sei. Laut Außenminister Jacek Czaputowicz habe es bei der Entschädigung der von Deutschland angegriffenen Länder "einen Mangel an grundsätzlicher Fairness" gegeben. Zum Vergleich nannte er Frankreich und die Niederlande.



In Polen gab es gemessen an der Gesamtbevölkerung so viele Tote wie in keinem anderen Land. Fünf bis sechs Millionen Menschen starben.