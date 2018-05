Die Sorgen der Menschen, die vor zwei Tagen mitten in der Nacht ihre Wohnungen verlassen mussten, drehen sich nun zunehmend um die Zurückgelassenen: die Hunde, Katzen und Kaninchen. Keiner dachte, dass der Spuk länger als eine Nacht dauern würde. Nun geraten die Tiere in Not. Niemand ist da, der sie versorgt. An den Flatterbändern häufen sich Diskussionen und Appelle an die Tierliebe der Beamten. Doch nur in Ausnahmefällen können sie die besorgten Tierhalter durchlassen.