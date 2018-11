Macron (l.) und Steinmeier in Straßburg. Quelle: Ludovic Marin/AFP POOL via AP/dpa

Der französische Staatschef Emmanuel Macron hat seinen deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier zu einem Konzert im Straßburger Münster empfangen. Das Treffen war Auftakt einer Serie von Gedenkveranstaltungen in Frankreich zum Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren.



Auf dem Programm des Konzerts für den Frieden in Europa standen Werke von Ludwig van Beethoven und Claude Debussy. Anschließend wird Macron zu einer Rundreise in elf Departements aufbrechen, um Weltkriegsorte zu besuchen.