Trump steigt in die Air Force One. Archivbild

Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump reist zum 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs nach Polen und besucht außerdem Dänemark. Das Weiße Haus teilte mit, der Präsident und First Lady Melania Trump würden an den Gedenkfeierlichkeiten in Warschau am 1. September teilnehmen. Der polnische Präsident Andrzej Duda hatte Trump eingeladen.



Vor den Besuchen in Polen und Dänemark will Trump am Gipfel der sieben großen Industrienationen (G7) vom 24. bis 26. August im französischen Biarritz teilnehmen.