Papst Franziskus Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Papst Franziskus hat das Weltkriegsgedenken mit einem Ruf nach Abrüstung verbunden. "Wir sagen mit Nachdruck: Lasst uns in Frieden investieren, nicht in den Krieg", sagte das katholische Kirchenoberhaupt auf dem Petersplatz.



Noch immer überzögen Kriege viele Regionen der Welt mit Blut, beklagte er vor Tausenden Besuchern beim Mittagsgebet. "Es scheint so, als ob wir nicht lernen." Das Kapitel des Ersten Weltkriegs sei "für alle eine ernste Mahnung, die Kultur des Krieges zurückzuweisen".