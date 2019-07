Den Weltrekord im Massenküssen kann derzeit Brasilien für sich verbuchen: Laut Guinness-Buch knutschten 13.577 Paare 2014 im Zentrum von São Paulo. Schon 1941 hatten sich dem Guinness-Buch zufolge Jane Wyman und Regis Toomey in dem Film "Schrecken der zweiten Kompanie" ("You're in the Army now") mit drei Minuten und fünf Sekunden den bis heute gültigen Weltrekord auf einer kommerziellen Leinwand gesichert.