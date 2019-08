"Heute lief es besser", atmet Christoph Rapp aus Baden-Württemberg auf. An den anderen Tagen sei er nicht mit sich zufrieden gewesen. Der 22 Jahre alte Maurer aus Schemmerhofen muss den Namenszug des Gastgeberlandes mauern: Russia. "Auf der Baustelle habe ich das nicht üben können", erzählt der Vorjahressieger der "Euroskills". Wie er haben viele Teilnehmer ihre Freizeit für die Vorbereitung geopfert. "So ein Wettbewerb ist mal was anderes als die Baustelle." Die diesjährigen Wettkämpfe begannen am Donnerstag. Die nächsten werden in zwei Jahren in der chinesischen Stadt Shanghai sein. Dazwischen gibt es diesen Wettbewerb auf Europaebene.