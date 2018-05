Will Smith Quelle: reuters

Will Smith ist einer von drei Interpreten des offiziellen Songs für die Fußball-WM 2018. Das Lied mit dem Titel "Live It Up" wird am kommenden Freitag veröffentlicht. "Es ist eine Ehre, gefragt zu werden, ob man bei der WM auftreten möchte. Dieses globale Event bringt Menschen aus aller Welt zusammen, um zu jubeln, lachen und magische Momente zu erleben", sagte Smith.



Der offizielle WM-Song wird üblicherweise bei der Eröffnungs- oder der Schlussfeier aufgeführt. Bei der WM 2014 traten Pitbull and Jennifer Lopez bei der Eröffnung auf, Shakira mit "Waka Waka" beim Finale 2010.