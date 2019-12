Blick auf Rábida, eine der Galápagos-Inseln.

Quelle: Jose Jacome/epa/dpa/Archivbild vom 18.01.2011

Nach einem Schiffsunfall bei den Galapagos-Inseln bedroht austretender Dieselkraftstoff das Weltnaturerbe. Das teilte der ecuadorianische Umweltminister Raul Ledesma Huerta via Twitter mit.



An einem Pier vor der Insel San Cristobal war ein Kran beim Verladen eines Containers zusammengebrochen und dieser auf das Schiff gestürzt. Das Schiff sank. An Bord waren etwa 2.500 Liter Dieselkraftstoff gelagert. Die Galapagos-Inseln zählen seit 1978 zum Unesco-Weltnaturerbe.