Physiker erhoffen sich vom Weltall kein Eldorado, aber dennoch vielversprechende Ressourcen. Laut Experten haben Asteroiden eine hohe Konzentration von Edelmetallen wie Platin und seltene Erden. Viele halten den Bergbau im All dennoch für unrentabel, denn die Bergungskosten auf den Planeten und der Transport zur Erde seien zu teuer. Befürworter entgegnen, es gehe in erster Linie nicht um den Einsatz der Ressourcen auf der Erde. Sondern darum, die Bedingungen im All zu optimieren – etwa indem Wasserstoff und Sauerstoff als Treibstoff für Raumfahrzeuge im All gewonnen wird. Oder um die Astronauten mit Wasser zu versorgen, das auf Asteroiden gefunden wird.