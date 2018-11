Bau des Wettersatelliten «Metop-C». Archivbild Quelle: Felix Kästle/dpa

Der Wettersatellit "Metop-C" ist erfolgreich vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana gestartet. "Wir haben ein Signal gekriegt", sagte Ruth Evans von der Europäischen Wettersatelliten-Organisation Eumetsat nach dem Start des Satelliten an der Spitze einer russischen Sojus-Rakete.



Der Satellit soll in einer polaren Umlaufbahn von 817 Kilometern über der Erde kreisen. Dabei soll er Daten sammeln, die die Wettervorhersage und die Klimaüberwachung verbessern.