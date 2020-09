Astronautinnen-Duo im Außeneinsatz.

Quelle: Uncredited/NASA/dpa

Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt haben zwei Frauen einen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS absolviert. Noch nie zuvor in der sechs Jahrzehnte dauernden Geschichte der bemannten Raumfahrt hat es einen ausschließlich mit Astronautinnen besetzten Außeneinsatz gegeben.



Die beiden US-Amerikanerinnen Christina Koch und Jessica Meir reparierten bei ihrem Einsatz einen Stromregler an der Außenwand, der in der vergangenen Woche kaputtgegangen war.