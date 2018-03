«Kepler» hat viele mögliche neue Planeten erspäht. Quelle: Nasa/Ames/Jpl-Caltech/NASA/dpa

Nach rund neun Jahren im All wird dem Weltraumteleskop "Kepler" wohl innerhalb der kommenden Monate der Treibstoff ausgehen. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Bis es tatsächlich so weit ist, sollten noch so viele Daten wie möglich gesammelt werden, sagte NASA-Ingenieur Charlie Sobeck.



Der nach dem deutschen Astronomen Johannes Kepler (1571-1630) benannte Planetenjäger war 2009 in die Erdumlaufbahn gebracht worden, um nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu suchen.