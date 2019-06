Donald Trump, Präsident der USA.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Nach der Ankündigung der US-Raumfahrtbehörde Nasa, die Weltraumstation ISS im großen Stil für Touristen zu öffnen, hat US-Präsident Donald Trump mit Kritik an der Organisation für Verwirrung gesorgt.



Trump schien sich daran zu stoßen, dass die Nasa als Grund für ihr Tourismus-Programm die Finanzierung einer bemannten Mondmission nannte. "Für all das Geld, das wir ausgeben, sollte die Nasa nicht darüber reden zum Mond zu fliegen - das haben wir schon vor 50 Jahren gemacht", so Trump auf Twitter.