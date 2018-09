Simone Blum holt Gold Quelle: ZDF

Simone Blum ist neue Weltmeisterin der Springreiter. Bei den Weltreiterspielen in Tryon blieb die 29-Jährige mit ihrer Stute Alice in beiden Umläufen der Einzel-Entscheidung fehlerfrei und siegte vor den Schweizern Martin Fuchs mit Clooney und Steve Guerdat mit Bianca.



Es ist das erste deutsche WM-Einzelgold im Springreiten seit dem Triumph von Franke Sloothaak und Weihaiwej 1994 in Den Haag. Insgesamt ist es seit der ersten WM 1953 der siebte WM-Einzeltitel für deutsche Springreiter. Die bisher letzte deutsche Medaille bei einer WM holte Meredith Michaels-Beerbaum 2006 in Aachen mit Platz drei.