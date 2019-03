Das größte Funkenfeuer der Welt in Österreich.

Quelle: Maurice Shourot/APA/dpa

Weltrekordversuch geglückt: In Österreich ist das größte Brauchtumsfeuer der Welt entzündet worden. Der verbrennende Holzturm in Lustenau sei 60,64 Meter hoch gewesen, sagte Organisator Marco Hollenstein dem Sender ORF.



Das sogenannte Funkenfeuer ist eine Tradition im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Dabei werden in der Fastenzeit große Holztürme abgebrannt. Der bisherige Weltrekord lag bei einer Höhe von mehr als 47 Metern, aufgestellt bei einem Johannisfest im Sommer 2016 in Norwegen.