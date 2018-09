Lego-Turm in Tel Aviv. Quelle: Sara Lemel/dpa

Mit einem 36 Meter hohen Lego-Turm will Tel Aviv den Weltrekord brechen. Der Turm auf dem Platz vor dem Rathaus im Stadtzentrum ist von mehreren Seiten mit Seilen festgezurrt und soll am Sonntag wieder abgebaut werden.



Die Höhe betrage 35,95 Meter, sagte die Tel Aviver Sprecherin. Laut "Guinness-Buch der Rekorde" wurde der mit 35,05 Metern bisher höchste Lego-Turm 2015 in Mailand gebaut. Tel Aviv will jetzt die Anerkennung eines neuen Rekords beantragen.